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Президент FIDE поздравил азербайджанских чемпионов мира (ФОТО)

Общество Материалы 23 октября 2022 12:50 (UTC +04:00)
Президент FIDE поздравил азербайджанских чемпионов мира (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Италии прошла церемония закрытия чемпионата мира по шахматам среди молодежи (U-20). Представители Азербайджана Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли, победившие в престижном соревновании, были награждены золотой медалью и кубком.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе Шахматной федерации Азербайджана, в честь чемпионов мира прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

После церемонии закрытия президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович поздравил азербайджанских чемпионов мира с исторической победой и пожелал им успехов в будущих соревнованиях.

Президент FIDE поздравил азербайджанских чемпионов мира (ФОТО)
Президент FIDE поздравил азербайджанских чемпионов мира (ФОТО)
Президент FIDE поздравил азербайджанских чемпионов мира (ФОТО)
Президент FIDE поздравил азербайджанских чемпионов мира (ФОТО)
Президент FIDE поздравил азербайджанских чемпионов мира (ФОТО)
Президент FIDE поздравил азербайджанских чемпионов мира (ФОТО)
Президент FIDE поздравил азербайджанских чемпионов мира (ФОТО)
Президент FIDE поздравил азербайджанских чемпионов мира (ФОТО)
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