Президент FIDE поздравил азербайджанских чемпионов мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Италии прошла церемония закрытия чемпионата мира по шахматам среди молодежи (U-20). Представители Азербайджана Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли, победившие в престижном соревновании, были награждены золотой медалью и кубком.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе Шахматной федерации Азербайджана, в честь чемпионов мира прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

После церемонии закрытия президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович поздравил азербайджанских чемпионов мира с исторической победой и пожелал им успехов в будущих соревнованиях.