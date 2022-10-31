Азербайджанский вуз будет представлен в правлении Международной ассоциации университетов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский вуз будет представлен в правлении Международной ассоциации университетов.

Ректор Мингячевирского государственного университета Шахин Байрамов избран в члены Правления Международной ассоциации университетов (International Association of Universities – IAU).

Отметим, что Правление IAU, избираемое на четыре года, является основной руководящей структурой ассоциации. В настоящее время в состав Правления IAU входят 17 человек. Правление, которое обеспечивает выполнение решений Генеральной конференции и руководит работой Секретариата, собирается ежегодно. Часть его работы осуществляется через специальные комитеты и рабочие группы.

Избрание членов Правления IAU на очередной период состоялось в рамках 16-й Генеральной конференции этой международной организации, которая проходила в столице Ирландии Дублине с 25 по 28 октября 2022 года. Конференция, организованная Университетским колледжем Дублина (UCD), была посвящена теме «Совместимость и значимость университетов для будущего общества». В работе Конференции, принявшей свыше 300 ректоров вузов из почти 100 стран мира, руководителей международных и региональных организаций, специализирующихся в сфере высшего образования, от Азербайджана участвовал ректор Мингячевирского государственного университета Шахин Байрамов.

На открытии Конференции выступили президент IAU Пэм Фридман, министр высшего образования Ирландии Саймон Харрис, исполняющий обязанности президента UCD Марк Роджерс и помощник Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини.

Шахин Байрамов в заседаниях секций Конференции активно участвовал в обсуждениях проблем развития высшего образования в постпандемийном периоде, вопросов цифровизации и интернационализации, Целей устойчивого развития и возрастающей роли университетов в устойчивом развитии, открытости науки, нового видения миссии университетов в образовании, исследованиях и служения обществу, сбалансированного рассмотрения локальных и глобальных вызовов и университетских ценностей.

В рамках 16-й Генеральной конференции были обсуждены и утверждены отчет IAU за предыдущий период, Стратегия на 2022-2030 годы и Бюджет на 2022-2026 годы. Также была принята Резолюция IAU под названием «Трансформация высших учебных заведений в цифровом мире для глобального общего блага».

Следует отметить, что Мингячевирский государственный университет является членом IAU с текущего года. IAU – это глобальная организация, основанная в 1950 году под эгидой ЮНЕСКО. IAU считается крупнейшей в мире организацией в сфере высшего образования, объединяющей свыше 600 университетов из более чем 130 стран мира. IAU выступает в качестве платформы для международного сетевого общения и сотрудничества, объединяющей представителей мирового сообщества высшего образования, экспертов и руководителей университетов посредством проведения международных конференций, и встреч, тематических вебинаров и профильных семинаров, посвященных основным вопросам глобальной повестки в сфере высшего образования. Активное участие в работе Правления глобальной международной образовательной организации явится важным шагом на пути трансформации Мингячевирского государственного университета в вуз 21 века в соответствии с задачами, поставленными Президентом Азербайджана перед этим высшим учебным заведением.