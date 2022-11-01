В Азербайджане началась подача тепла в горных и предгорных районах

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане началась подача тепла в горные и предгорные районы.

Об этом во вторник Trend сообщили в ОАО "Азеристиликтеджхизат".

Так, с сегодняшнего дня в Шуше, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре и Лерике в общей сложности запущены 26 котельных и 1 теплопункт. Отопительный сезон в рамках обслуживания ОАО предусмотрен: для горных районов - с 1 ноября по 1 мая, других районов - с 15 ноября по 15 апреля.

С 15 ноября будут запущены еще 538 котельных и 87 тепловых пунктов, расположенных в Баку и регионах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)