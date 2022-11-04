Назван объем средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2023 г. на санитарно-эпидемиологические мероприятия

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2023 год на санитарно-эпидемиологические мероприятия с целью защиты здоровья населения в условиях пандемии, обеспечения контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией запланированы средства в размере 48,3 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в проекте по государственному и обзорному бюджетам Азербайджанской Республики на 2023 год.

В целях сохранения здоровья лиц, страдающих онкологическими заболеваниями, удовлетворения спроса на лекарственные препараты, проведения обследований, лечения и реабилитации, а также укрепления материально-технической базы этой сферы в государственном бюджете на 2023 год для Национального онкологического центра предусмотрено выделение 47 миллионов манатов.

Напомним, что 24 октября законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" был представлен в Милли Меджлис.

В проекте прогнозируются доходы государственного бюджета на 2023 год в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, что является самым высоким показателем за всю историю Азербайджана.

Как и в предыдущие годы, государственный бюджет на 2023 год является социально ориентированным. В 2023 году на социальную сферу предусмотрено направить 15,2 миллиарда манатов, что на 1,3 миллиарда манатов, или 9,3 процента больше, чем в 2022 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева)