ФК "Карабах" продолжит борьбу в Лиге конференций УЕФА

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" прекратил участие в Лиге Европы УЕФА.

Как сообщает в четверг Trend, чемпион Азербайджана в рамках матча шестого тура группового этапа турнира принимал немецкую команду «Фрайбург».

Матч, сыгранный на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, завершился со счетом 1:1. В составе чемпиона Азербайджана отличился Квабена Овусу. В составе "Фрайбурга" гол забил Нильс Петерсен.

На 62-й минуте матча футболист «Карабаха» Кевин Медина получил красную карточку и был удален с поля, и представитель клуба из Агдама остался в меньшинстве.

В другом матче группы «Олимпиакос» проиграл французскому клубу «Нант» в Греции со счетом 0:2.