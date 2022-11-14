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Бакметрополитен опроверг информацию об отключении электроэнергии на станции «28 Мая»

Общество Материалы 14 ноября 2022 12:53 (UTC +04:00)
Бакметрополитен опроверг информацию об отключении электроэнергии на станции «28 Мая»

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Информация в соцсетях о прекращении подачи электроэнергии на станции метро «28 Мая» не соответствует действительности.

Об этом сказал в понедельник Trend руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

"Никаких проблем с электричеством и движением поездов на станции нет. Распространяемая информация является ложной", - сказал Мамедов.

Отметим, что в соцсетях появилась информация о внезапном отключении электроэнергии на станции метро "28 Мая".

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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