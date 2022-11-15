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В Шуше реконструирована отопительная система 16 зданий

Общество Материалы 15 ноября 2022 12:11 (UTC +04:00)
В Шуше реконструирована отопительная система 16 зданий

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Шуше проведена реконструкция отопительной системы 16 зданий.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам врио председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев в ходе брифинга, посвященного началу отопительного сезона.

Он отметил, что в Шуше завершено строительство и введены в эксплуатацию семь котельных мощностью 8110 кВтч, а также завершена реконструкция внутриквартальных систем и систем отопления и горячего водоснабжения 16 зданий различного назначения», - сказал Мирзалиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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