В Шуше реконструирована отопительная система 16 зданий

БАКУ /Trend/ - В Шуше проведена реконструкция отопительной системы 16 зданий.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам врио председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев в ходе брифинга, посвященного началу отопительного сезона.

Он отметил, что в Шуше завершено строительство и введены в эксплуатацию семь котельных мощностью 8110 кВтч, а также завершена реконструкция внутриквартальных систем и систем отопления и горячего водоснабжения 16 зданий различного назначения», - сказал Мирзалиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)