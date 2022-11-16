SAP запускает обновленный SAP Build и совместно c Coursera расширяет возможности для разработчиков

БАКУ/Trend/ -В ходе конференции SAP TechEd компания SAP SE (NYSE: SAP) объявила о запуске нового продукта, направленного на ускорение трансформации бизнеса за счет использования опыта бизнес-пользователей. Используя преимущества SAP Business Technology Platform (BTP), low-code решение SAP Build позволяет передать международные корпоративные технологии бизнес-пользователям, предоставляя им прямой доступ к сквозным процессам, данным и контексту, необходимым для принятия более взвешенных решений и быстрого внедрения инноваций. Технология дает возможность пользователям любого уровня квалификации создавать и дополнять корпоративные приложения, автоматизировать процессы и разрабатывать бизнес-сайты с помощью простого метода «перетаскивания» (drag-and-drop).

Юрген Мюллер (Juergen Mueller), член правления и директор по технологиям SAP: «SAP Build уникальным образом объединяет самые мощные в мире приложения для бизнеса с платформой, разработанной для быстрого раскрытия потенциала бизнес-пользователей. В условиях изменчивого бизнес-ландшафта SAP Build и весь набор инноваций, которые мы представляем сегодня, начиная с нового партнерства с Coursera и заканчивая усовершенствованиями в нашем корпоративном портфеле, дают клиентам возможность защитить свой бизнес в будущем и извлечь максимальную выгоду из своих инвестиций в технологии».

Благодаря SAP Build бизнес-пользователи получают в свое распоряжение все возможности платформы SAP BTP и данные бизнес-приложений. Решение позволяет легко интегрировать системы; настраивать интеллектуальный мониторинг, анализировать и автоматизировать процессы; создавать приложения для «последней мили» инноваций – и все это без переноса данных во внешнюю систему. Благодаря встроенной интеграции с SAP Signavio, пользователи SAP Build имеют возможность видеть полную картину работы процессов на всех уровнях. Это позволяет им понять, на чем сосредоточиться для достижения наибольшего эффекта при внедрении инноваций и автоматизации. Более 275 000 типовых процессов от 4 000 клиентов, а также 1 300 рабочих процессов и операций для определенных сценариев использования позволяют мгновенно задействовать весь спектр бизнес-экспертизы, встроенной в технологию. SAP Build также работает с системами, не относящимися к SAP. А новая программа SAP Builders помогает пользователям быстро освоиться и наладить контакты с коллегами с помощью практических занятий и форумов для обмена лучшими практиками.

Арнал Даяратна (Arnal Dayaratna), вице-президент по исследованиям в области разработки программного обеспечения, IDC: «По прогнозам IDC, в ближайшие десять лет в мире более 100 миллионов представителей бизнеса будут вовлечены в производство цифровых решений, поскольку важность цифровизации продолжает возрастать. Low-code решения для разработки SAP Build позволяют бизнес-пользователям применить свои знания и опыт для быстрого создания и масштабирования цифровых решений».

SAP Build уже демонстрирует свою эффективность. Спенсер Кук (Spencer Cook), руководитель направления XM Advocates в Qualtrics, ведущей компании по управлению опытом: «Благодаря SAP Build мы с легкостью реализовали лучший клиентский опыт, значительно сократив при этом расходы на разработку на 90%».

Поскольку каждая компания перерастает в технологическую, все большее значение сегодня приобретают навыки и знания, которые могут предоставить только профессиональные разработчики. Учитывая эту тенденцию, SAP намерен повысить квалификацию двух миллионов разработчиков по всему миру к 2025 году, утроив количество предложений по бесплатному обучению на сайте SAP Learning в партнерстве с поставщиком учебной платформы мирового класса Coursera Inc. Это позволит людям начать карьеру в экосистеме SAP и предоставить доступ к технологиям более широкой аудитории.

Джефф Маджионкальда (Jeff Maggioncalda), генеральный директор Coursera Inc: «Я рад сообщить, что сегодня SAP запускает программу получения профессионального сертификата начального уровня на Coursera. Этот сертификат предназначен для учащихся с любым образованием, без необходимости получения высшего образования или опыта работы в отрасли. Участников программы подготовят к работе на должностях начального уровня в ряде наиболее востребованных областей. Для нас большая честь сотрудничать с компанией SAP, чтобы способствовать получению профессиональных навыков и расширению экономических возможностей для всех».

На SAP TechEd 2022 было анонсировано много инноваций, чтобы помочь клиентам и партнерам SAP продолжить преобразования, необходимые для достижения успеха. От совершенно нового нативного веб-интерфейса бизнес-приложений до инноваций в интеллектуальных приложениях SAP, решений SAP Digital Supply Chain и решений SAP для устойчивого развития. Подробнее читайте в нашем новостном гиде здесь.

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Стратегия SAP заключается в том, чтобы помочь каждому бизнесу работать как интеллектуальное, устойчивое предприятие. Являясь лидером на рынке корпоративного прикладного программного обеспечения, компания помогает организациям любого размера и во всех отраслях работать с максимальной эффективностью: клиенты SAP генерируют 87% от общего объема мировой торговли. SAP помогает людям и компаниям получить глубокое понимание бизнеса и способствует сотрудничеству, что помогает им оставаться впереди своих конкурентов. Комплексный пакет приложений и услуг позволяет клиентам из 25 отраслей по всему миру повышать рентабельность, быстро адаптироваться и меняться к лучшему. Используя возможности глобальной сети клиентов, партнеров, сотрудников и лидеров мнений, SAP помогает миру работать эффективнее и делать жизнь людей лучше. Для более подробной информации www.sap.com.