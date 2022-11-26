Похвальная инициатива и личный пример министра молодежи и спорта Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В последнее время жители столицы Азербайджана все чаще жалуются на проблемы в транспортной сфере, а именно на работу общественного транспорта, пробки на дорогах.

Время от времени специалисты, эксперты, официальные лица, сами граждане выдвигают различные предложения по решению этих проблем. Призыв министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гайыбова к гражданам сегодня быстро стал трендом. Так, Фарид Гайыбов, присоединившись к инициативе операционной компании "Бакинское городское кольцо", призвал граждан отдавать предпочтение пешим прогулкам, что полезно для здоровья, а также может внести вклад с точки зрения охраны окружающей среды.

Отметим, что среди стран мира наибольшее предпочтение пешим прогулкам отдается в Гонконге. Здесь жители совершают 6 880 шагов в день. Далее следуют Китай (6 189), Украина (6 170) и Япония (6 010). В Азербайджане, к сожалению, нет такой статистики.

Неоспоримым фактом является то, что в Баку существует транспортная проблема, которая нуждается в решении теми или иными способами. Среди них - правильная организация работы общественного транспорта, предпочтение общественного транспорта использованию личных автомобилей, пешие прогулки.

Эксперт в сфере транспорта Эльмеддин Мурадлы сказал Trend, что призыв министра молодежи и спорта Азербайджана имеет очень важное значение.

"Полагаю, что в ближайшее время количество людей, присоединившихся к этой инициативе возрастет, пешие прогулки важны как для здоровья, так и с точки зрения охраны окружающей среды. В первую же очередь необходимо достичь серьезных улучшений в транспортной системе Баку. Нужно более оптимальным образом организовать работу как автобусов, так и метро. Также, наряду с этим, важно и присоединение к инициативе, связанной с пешими прогулками", - отметил Мурадлы.

Конечно, основным путем решения проблемы пробок является совершенствование транспортной системы, важно обеспечить более точную работу общественного транспорта. В этом вопросе должны проявлять ответственность и государственные органы, и граждане. Ведь порой наблюдается такая картина - возникают пробки, общественный транспорт задерживается, граждане отдают предпочтение передвижению на такси даже на коротких расстояниях.

Каждый должен внести свой вклад в решение проблемы пробок в Баку. В противном случае времени, потерянного в пробках, а также стрессов в связи с этим будет становиться только больше.

(Перевод: Нубар Кулузаде)