Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)

Общество Материалы 29 ноября 2022 12:43 (UTC +04:00)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)

Читайте Trend в

29 ноября 2022 Завершился визит блогеров в Азербайджан, из более 10 стран, который был организован по инициативе Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества в рамках проекта “Show Me Azerbaijan (Покажи мне Азербайджан) – Лагерь международных блогеров в городе Шуша”.

Последние два дня блогеры побывали в Шеки, Исмаиллы и Шемахе, где они ознакомились с такими достопримечательностями города как, Дворец Шекинских Ханов, Караван-сарай, с древними улицами и мечетями этих районов. Они также посетили албанско-удинскую церковь Джотари в селе Нидж Кабалинского района, Лагич, где преимущественно проживают таты и отметили, что в Азербайджане на уровне государства и общества придается особое значение ценностям мультикултурализма, мирному совместному проживанию народов, говорящих на разных языках. Блогеры также побывали в цехе в Басгале, где ткут кялагаи, азербайджанский национальный женский головной убор.

Известный американский блогер Дуглас Бернард сделав видео снимки перед мечетью Имам Али в Шеки, сравнил это место с городом Наджаф. Все блогеры выразили свое восхищение красотой и древностью, а также богатей кухней города Шеки.

Затем блогеры совершили визит в Исмаиллинский район. Сейф Алдин из Ирака в своем профиле поделился впечатлениям о Лагиче следующим образом: «Здесь очень красиво, люди простые и гостеприимные». Блогер из Финляндии Камилла Милья, Джао Леитао из Португалии в своих профилях отметили древность и красоту природы Лагича, в частности, выразили свое восхищение мостом Зарнава.

Мусульманские блогеры во время поездки в Шемаху совершили намаз в Соборной мечети, их внимание привлек совместный намаз, где шииты и сунниты приняли совместное участие.

Следует отметить, в предыдущие дни блогеры побывали в городах Физули и Шуша, стали свидетелями массовых разрушений в результате 28 летней армянской оккупации поделились постами в разных социальный сетях.

Основной целью проекта является распространение правды об Азербайджане и Карабахе в мире. Проект преследует цель увеличение просмотров видеорепортажей до 10 миллионов до конца этого года.

Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Завершился Лагерь Международных Блогеров (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости