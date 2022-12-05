В ближайшие дни в Азербайджане сохранится нестабильная погода

БАКУ /Trend/ - В некоторых регионах Азербайджана выпал снег, высота покрова снега местами составила 9-11 сантиметров.

Об этом в понедельник Trend сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Гульшад Мамедова.

"Местами шел дождь, а в горных районах выпал снег. 5, 6 и 7 декабря в Азербайджане сохранится нестабильная погода. В Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, а в горах – снег. В низменных районах температура воздуха составит 5-9 градусов тепла, а в горах - 3-8 градусов мороза", - сказала Мамедова.

(Перевод: Фидан Мустафаева)