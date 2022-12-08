В Шеки пройдут объединенные соревнования по шести гимнастическим дисциплинам

БАКУ /Trend/ - В Олимпийском спортивном комплексе в Шеки 8-11 декабря пройдут объединенные соревнования по шести гимнастическим дисциплинам, сообщает в четверг Trend.

Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

В рамках объединенных соревнований состоятся 27-й чемпионат Азербайджана по мужской спортивной гимнастике и по акробатической гимнастике, 6-й чемпионат Азербайджана по женской спортивной гимнастике, по прыжкам на батуте и по аэробной гимнастике, 18-й чемпионат Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) и 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике.

8 декабря, в первый день объединенных соревнований, пройдут состязания по художественной и аэробной гимнастике. Представительницы художественной гимнастики в возрастной категории "малыши" (2012-2014 годов рождения) представят программы без предмета, с обручем и мячом, "пре-юниоры" (2010-2011 г.р.) продемонстрируют упражнения с обручем, мячом и булавами. Представители аэробной гимнастики в возрастной категории "малыши" (2014-2015 г.р.) представят индивидуальную женскую и мужскую программы, выступят в составе смешанных пар и троек, в возрастной категории "дети" (2011-2013 г.р.) и "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.) - продемонстрируют индивидуальную женскую программу, а также выступят в составе троек и групп, "юниоры" (2005-2007 г.р.) выступят в индивидуальной женской программе.

Торжественная церемония открытия объединенных соревнований состоится 9 декабря, зрителям будет представлено гала-шоу с участием звезд мировой гимнастики.