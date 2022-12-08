Завтра в Баку будет до 7 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается морось, вечером дождь, ветер юго-восточный, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит днем 5-8, ночью - 3-5, в Баку днем 5-7, ночью - 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 773 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева)