Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 468 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 217, вторую - 35, три и более - 183, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 33 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 925 702. Первую дозу вакцины получили 5 393 877, вторую - 4 874 674, три и более - 3 392 945, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 206 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)