В этом году ожидаемый показатель занятости в Азербайджане составляет более 40 тысяч человек - Мустафа Аббасбейли

БАКУ /Trend/ - В этом году ожидаемый показатель занятости в Азербайджане составляет более 40 тысяч человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли.

По его словам, в процессе профессиональной подготовки было задействовано более 4 000 человек. В целом процент завершения курса профессиональной подготовки превышает 70 процентов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)