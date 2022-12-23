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В этом году ожидаемый показатель занятости в Азербайджане составляет более 40 тысяч человек - Мустафа Аббасбейли

Общество Материалы 23 декабря 2022 15:26 (UTC +04:00)
В этом году ожидаемый показатель занятости в Азербайджане составляет более 40 тысяч человек - Мустафа Аббасбейли

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В этом году ожидаемый показатель занятости в Азербайджане составляет более 40 тысяч человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли.

По его словам, в процессе профессиональной подготовки было задействовано более 4 000 человек. В целом процент завершения курса профессиональной подготовки превышает 70 процентов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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