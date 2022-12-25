В Азербайджане выявлено 72 новых случая заражения COVİD-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 72 случая заражения коронавирусом, 72 человека вылечились.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 825 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 395 человек вылечились, 10 006 скончались, число активных больных – 564.

За прошедшие сутки проведено 1 930 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 420 424 теста.