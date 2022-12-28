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По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)

Общество Материалы 28 декабря 2022 10:29 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШУША /Trend/ - Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже семнадцатый день.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в среду, что недавно по Лачинской дороге в очередной раз проехали три машины снабжения, принадлежащие российским миротворцам.

Отметим, что ранее армянские СМИ распространили дезинформацию о том, что азербайджанские активисты якобы перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают машины снабжения.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения РМК (ФОТО)
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