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Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

Общество Материалы 1 января 2023 13:22 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - 2 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью в некоторых местах будет туман. Прогнозируется южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 8-13° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление 776 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 50-60 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман. Ветер западный. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10°, днем до 3° мороза.

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