Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях за 2022 год (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) представило ежемесячные и годовые статистические данные по операциям по разминированию, проведенным на освобожденных территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, в ходе операций по разминированию 1-30 декабря на освобожденных территориях были обнаружены и обезврежены 146 противопехотных, 405 противотанковых мин, а также 1 305 неразорвавшихся боеприпасов. Очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 2263,07 га земель.

Кроме этого, за прошлый год (январь-декабрь) в ходе операций по разминированию обнаружены и обезврежены 8 780 противопехотных, 4 133 противотанковых мин, а также 14 950 неразорвавшихся боеприпасов. Очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 41 915,77 га земель.