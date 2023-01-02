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Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях за 2022 год (ФОТО)

Общество Материалы 2 января 2023 20:46 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях за 2022 год (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) представило ежемесячные и годовые статистические данные по операциям по разминированию, проведенным на освобожденных территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, в ходе операций по разминированию 1-30 декабря на освобожденных территориях были обнаружены и обезврежены 146 противопехотных, 405 противотанковых мин, а также 1 305 неразорвавшихся боеприпасов. Очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 2263,07 га земель.

Кроме этого, за прошлый год (январь-декабрь) в ходе операций по разминированию обнаружены и обезврежены 8 780 противопехотных, 4 133 противотанковых мин, а также 14 950 неразорвавшихся боеприпасов. Очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 41 915,77 га земель.

Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях за 2022 год (ФОТО)
Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях за 2022 год (ФОТО)
Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях за 2022 год (ФОТО)
Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях за 2022 год (ФОТО)
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