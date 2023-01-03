БАКУ/Trend/ - Задержан гражданин Нигерии, пытавшийся незаконно перейти из Азербайджана в Грузию, передает во вторник Trend со ссылкой на госпогранслужбу Азербайджана.

2 января около 21:00 на служебной территории пограничной заставы отряда "Загатала" пограничных войск Государственной пограничной службы близ села Почтбине Балакенского района был задержан гражданин Нигерии, пытавшийся пересечь государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Грузии, говорится в сообщении ГПС.

Как отмечается, в ходе расследования было установлено, что гражданин Нигерии, прибывший в страну законным путем, намеревался незаконно перейти на территорию Грузии, а оттуда в одну из европейских стран. Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.