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В этом году в Азербайджане посадят до пяти миллионов саженцев

Общество Материалы 6 января 2023 13:37 (UTC +04:00)
В этом году в Азербайджане посадят до пяти миллионов саженцев

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В 2022 году на площади 14 гектаров посеяно более 5 тонн семян 21 вида.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня начальник Службы развития лесов Азербайджана Халигверди Гусейнов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, в этом году предусмотрена посадка 4-5 миллионов саженцев.

"В 2023 году в рамках лесовосстановительных мероприятий предусмотрена посадка 3 миллионов деревьев. В настоящее время в подчинении региональных управлений министерства находятся 7 лесных региональных питомников", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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