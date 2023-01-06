В этом году в Азербайджане посадят до пяти миллионов саженцев

БАКУ /Trend/ - В 2022 году на площади 14 гектаров посеяно более 5 тонн семян 21 вида.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня начальник Службы развития лесов Азербайджана Халигверди Гусейнов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, в этом году предусмотрена посадка 4-5 миллионов саженцев.

"В 2023 году в рамках лесовосстановительных мероприятий предусмотрена посадка 3 миллионов деревьев. В настоящее время в подчинении региональных управлений министерства находятся 7 лесных региональных питомников", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)