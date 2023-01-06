В Гяндже предотвращен сбыт контрафактного алкоголя(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудниками Агентства пищевой безопасности Азербайджана была проведена внеплановая проверка в магазине “Кямале”, расположенном в поселке Садыллы города Гянджа, принадлежащем Джалиловой Бензер Шамсаддин гызы.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

В ходе проверки были обнаружены грубые нарушения требований нормативных правовых актов в области продовольственной безопасности. Так, в магазине была зафиксирована продажа алкогольных напитков без маркировки и даты производств, в числе которых - “Заказная” (0,7 мл) - 68 штук, “Леопард” (0.5 мл) - 18 штук, “Леопард” (0.7мл) - 6 штук, “Натуральная” (0.5 мл) - 5 штук, “Гималайский медведь” (0.7 мл) - 3 штуки, “Московские вечера” (0.5 мл) - 1 штука, “Гарачанаг” (0.7 мл) - 1 штука, "Гусейнофф” (1 л) - 1 штука, а также “Ağsu damcısı” (1.75 л) в количестве 85 штук.

Для проведения экспертизы образцы продукции были отобраны и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности. В результате исследований в 5 образцах выявлено повышенное содержание спирта (“Натуральная” 31,6% , “Леопард” 31,3%, “Гималайский медведь” 31,7%, “Ağsu damcısı” 32,8% , “Заказная” 31,6%), а также несоответствие нормативным требованиям объемной доли метилового спирта в алкогольном напитке под торговой маркой "Ağsu damcısı” (0,03%). Наряду с упомянутым, было выявлено несоответствие между данными экспертизы с показателями на этикетках алкогольных напитков.

В связи с выявленными недостатками в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, даны обязательные к исполнению инструкции.

Агентство регулярно проводит соответствующие мероприятия в области обеспечения населения здоровой пищей.

(Перевод: Нубар Кулузаде)