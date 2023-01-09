Из-за непогоды в Баку взлетели цены на такси (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Из-за снежной погоды в Баку резко выросли цены на такси, сообщает в понедельник Trend.

За поездку на расстояние стоимостью от 3 до 5 манатов в настоящее время указываются цены от 20 до 30 манатов.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

(Перевод: Фидан Мустафаева)