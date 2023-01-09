В Азербайджане выявлено еще 16 случаев заражения коронавирусом, вылечились 18 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 16 случаев заражения коронавирусом, 18 человек вылечились, трое скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 826 924 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 422 человека вылечились, 10 023 – скончались, число активных больных составляет 479.

За последние сутки в стране проведен 1 061 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 445 292.

(Перевод: Фидан Мустафаева)