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Ограничений движения на дорогах нет - дорожная полиция Азербайджана

Общество Материалы 9 января 2023 18:26 (UTC +04:00)
Ограничений движения на дорогах нет - дорожная полиция Азербайджана

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Ограничений движения на дорогах республики нет. Для передвижения спецтехники по расчистке дорог на определенный период движение на некоторых дорогах временно приостанавливается и возобновляется за короткое время.

Об этом сказал в понедельник Trend начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана майор полиции Ровшан Тагиев.

"Движение транспорта не ограничено полностью ни на одной из автомагистралей. В некоторых направлениях в целях безопасности транспортные средства, в том числе грузовики и автобусы, не имеющие сезонных шин, перенаправляются на альтернативные дороги. В таких случаях патрульные машины сопровождают эти транспортные средства до более безопасной части дороги", - сказал он.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2° мороза. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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