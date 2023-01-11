Госагентство о текущей ситуации на автодорогах Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:19)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало текущее состояние автомобильных дорог в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщили в среду Trend в агентстве, в настоящее время на территории по всей протяженности автомобильной дороги "Zəfər Yolu" идет слабый снег, зафиксирована температура 8-10 ºС мороза. Ведутся работы по очищению дороги от снега с целью предотвращения ее обледенения, обеспечено свободное движение транспортных средств.

В районе автодороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису идет слабый снег, дорога очищена от снега, принимаются соответствующие меры против ее обледенения. По мере подъема на высоту в направлении Омарского перевала фиксируются морозы до 15-20 ºС.

На участке автодороги Баку-Губа идет снег, на территории Губинского и Гусарского районов наблюдаются морозы 5-8 ºС, дороги очищены от снега, принимаются соответствующие меры против ее обледенения. Обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств по дороге. В районе села Хыналыг наблюдаются морозы - 14 ºС.

На территории Хызинского района наблюдаются морозы 8-9 ºС на дороге Гилязи-Хызы идет снег. Принимаются соответствующие меры против обледенения дороги. Движение транспортных средств по дороге обеспечено.

На дороге Баку-Гобустан также идет снег. На территории Гобустанского района установилась температура 6-7 ºС мороза. Обледеневшие участки дороги обработаны песком и солью. Движение транспортных средств по дороге обеспечено.

В районе дороги Гобустан-Шамахы-Муганлы идет снег, на территории Шамахинского района фиксируются 3-4 ºС мороза, с ночи обледеневшие участки дороги были обработаны песком и солью. Движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Муганлы-Агсу-Евлах идет снег, на территории Муганлы зафиксировано 4 ºС мороза, на Агсуинском перевале обледеневшие участки дороги обработаны песком и солью. Мероприятия в этом направлении продолжаются. Движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Муганлы-Исмаиллы идет снег, фиксируются 5-7 ºС мороза. Для предотвращения обледенения дороги приняты соответствующие меры. Движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Исмаиллы-Габала-Огуз-Шеки также идет снег, погода морозная. На территории Исмаиллинского района температура воздуха составляет 4-5 ºС, Габалинского района - 3-4 ºС, Шекинского района - 2-3 ºС мороза. Для предотвращения обледенения на дороге приняты соответствующие меры. Движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Евлах-Шеки-Гах-Загатала идет слабый снег, дорога очищена от снега, движение транспортных средств обеспечено.

На территории дороги Шамкир-Гедабей нет осадков, туман, температура воздуха составляет 10-12 ºС мороза, на территории Шамкирского района - 8-9 ºС мороза. Для предотвращения обледенения, дороги обработаны песком и солью, движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Гянджа-Дашкесан идет снег, температура воздуха составляет 13-17 ºС мороза. Дорога очищена от снега, для предотвращения ее обледенения приняты соответствующие меры. Движение транспортных средств по дороге обеспечено.

В районе дороги Алят-Астара на участке Алят-Масаллы идет слабый снег, на участке дороги Лянкяран-Астара идет интенсивный снег, температура воздуха составляет 1-2 ºС мороза. Дорога очищена от снега, для предотвращения ее обледенения приняты соответствующие меры. Движение транспортных средств по дороге обеспечено.

На территории Ярдымлинского района на участке автодороги Масаллы-Ярдымлы идет сильный снег, температура воздуха составляет 4-5 ºС мороза. Дорога очищена от снега, обработана песком и солью. Движение по дороге обеспечено.

В районе дороги Лянкяран-Лерик идет снег, на территории Лерикского района температура воздуха составляет 8-9 ºС мороза. Ведутся работы по очищению дороги от снега, она обрабатывается песком и солью.

В районе дороги Баку-Алят-Гаджигабул идет снег, движение транспортных средств обеспечено. С ночи дорога очищалась от снега и обрабатывалась песком и солью. Движение по дороге обеспечено.

В районе дороги Гаджигабул-Уджар-Евлах идет слабый снег, дорога очищена от снега, движение по дороге обеспечено.

В районе дороги Евлах-Гянджа-Газах идет слабый снег, температура воздуха - 0-5 ºС мороза, движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Горадиз идет слабый снег, движение транспортных средств обеспечено.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

hərəkəti təmin olunub.