В селе Эрекюль Ходжавендского района обнаружено средневековое мусульманское кладбище (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В селе Эрекюль (Хатаи) Ходжавендского района обнаружено средневековое мусульманское кладбище.

Об этом сообщили в четверг Trend в Институте археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно информации, 15 октября 2022 года в Институт археологии, этнографии и антропологии поступила информация об обнаружении человеческих останков в районе села Эрекюль (Хатаи) Ходжавендского района. Информация поступила от сотрудников проводившего на этой территории работы ООО “Caspian Geomatic”, действующего на территории.

По поручению руководства института сотрудник Ходжавенд-Физулинской археологической экспедиции Вусал Гасанов вместе с представителями соответствующих структур провел осмотр территории. При предварительном осмотре было установлено, что человек был захоронен по исламскому обряду и захоронение относится к XIII-XV вв.

Отметим, что армянское кладбище в селе Эрекюль относится к XIX-XX векам. Это связано с их заселением здесь в 40-х годах XIX века. Полученные данные свидетельствуют о том, что мусульманское население жило на этой территории задолго до появления армян.

(Перевод: Нубар Кулузаде)