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Новый пакет социальных реформ охватит 1,9 млн граждан - Министерство

Общество Материалы 13 января 2023 12:19 (UTC +04:00)
Новый пакет социальных реформ охватит 1,9 млн граждан - Министерство

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с новыми указами и распоряжениями Президента Ильхама Алиева предусмотрено увеличение социальных пособий и пенсий, охватывающий в общей сложности 660 тысяч человек.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что также были увеличены стипендии студентов и докторантов.

"Данное увеличение охватило 150 тысяч студентов и докторантов. В целом, в 2023 году по новому пакету социальных реформ было произведено очередное увеличение социальных выплат, охватившее 1,9 миллиона граждан, на что дополнительно предусмотрено 750 миллионов манатов в год".

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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