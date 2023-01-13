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В последние годы увеличился период снижения уровня воды на Каспии - Расим Саттарзаде

Общество Материалы 13 января 2023 15:31 (UTC +04:00)
В последние годы увеличился период снижения уровня воды на Каспии - Расим Саттарзаде

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БАКУ /Trend/ - В последние годы период снижения уровня воды на Каспии занимает больше времени.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил советник министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Расим Саттарзаде на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

Он отметил, что понижение уровня воды негативно сказывается на районах, направления деятельности которых связаны с морем.

"В то же время это приводит к повышению температуры Каспийского моря, в результате сокращается количество водных биоресурсов", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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