В Баку начаты работы по подготовке к годовщине 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Аллее Шехидов начаты подготовительные работы в связи с 33-ей годовщиной трагедии 20 Января.
Об этом в понедельник Trend сообщили в пресс-службе исполнительной власти города Баку.
Отмечено, что данная территория находится под постоянным контролем Исполнительной власти города Баку.
"Традиционно на территории аллеи готовят приуроченные к дате специальные цветочные композиции. К этим работам привлечены опытные специалисты, ландшафтные дизайнеры.
Традиционно органами исполнительной власти города Баку в Аллее Шехидов проводится обширная уборка и благоустройство территории, обрезаются ветви деревьев, кустарников, обновляется газонное покрытие, высаживаются новые цветочные саженцы, красятся фонарные столбы, вымываются тротуары и площадь аллеи.
Подготовительные работы планируется завершить до 19 января", - говорится в сообщении пресс-службы.
(Перевод: Нубар Кулузаде)