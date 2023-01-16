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В Азербайджане названа дата завершения регистрации на получение образовательных кредитов

Общество Материалы 16 января 2023 14:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане названа дата завершения регистрации на получение образовательных кредитов

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БАКУ /Trend/ - С 00:00 16 февраля завершится процесс регистрации на получение образовательных студенческих кредитов в осеннем семестре 2022-2023 учебного года.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве науки и образования Азербайджана.

Зарегистрироваться можно по ссылке www.e-ttkf.edu.az

В ведомстве сказали, что нотариально заверенное заявление для регистрации, полученное в осеннем семестре, также действительно в весеннем семестре.

Отметим, что в осеннем семестре 2022-2023 учебного года образовательными кредитами воспользовались 5 560 студентов. Из этих кредитов 2 120 - социальные, 3 440 - стандартные.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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