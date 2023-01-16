Состоялся суд над Нелли Фабричной, обвиняемой в ограблении ветерана Карабахской войны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Нелли Фабричной, обвиняемой в хищении 423 тысяч долларов у компании, принадлежащей ветерану Карабахской войны, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации, сегодня на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева была допрошена свидетель Яна Ширалиева.

Адвокат потерпевшего Ильхама Гасанова, подав ходатайство, заявила, что банковские счета на имя Нелли Фабричной должны пройти проверку.

Судебный процесс будет продолжен 23 января.

Согласно обвинительному акту, в 2018 году Нелли Фабричная работала в компании Афгана Зейналова начальником отдела кадров.

Потерпевший на основе доверия дал Нелли Фабричной доверенность на определенные работы и даже положил деньги в сейф в ее доме.

В обвинении указывается, что Фабричная похитила из сейфа в общей сложности 423 тысячи долларов. Часть этих денег она передала с целью помощи уборщице компании Мехрибан Атакишиевой, а часть - своему бывшему парню Рауфу.

Пострадавший Зейналов - инвалид первой Карабахской войны. Он утверждает, что Фабричная отравила его, чтобы скрыть хищение.

(Перевод: Нубар Кулузаде)