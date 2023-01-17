Утверждена новая тарифная таблица оплаты труда в связи с повышением минимальной зарплаты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В связи с доведением минимальной ежемесячной заработной платы согласно распоряжению Президента Азербайджана с 1 января 2023 года до 345 манатов Кабинет министров утвердил новую единую тарифную таблицу оплаты труда для приведения в соответствие с этим распоряжением тарифных (должностных) окладов работников в сферах, финансируемых из государственного бюджета.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, к числу работников, чей труд оплачивается на основе единой тарифной таблицы, относятся работники социальной сферы, науки, культуры, молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, мелиорации, водного хозяйства и рыболовства, финансируемые из государственного бюджета.

В новой тарифной таблице, состоящей из 19 ступеней, зарплата по первой ступени увеличена с 300 до 345 манатов, на других ступенях зарплаты также отражены с учетом повышения.