Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

За смену логотипа без согласования с АСА, органы медиа будут оштрафованы

Общество Материалы 19 января 2023 12:17 (UTC +04:00)
За смену логотипа без согласования с АСА, органы медиа будут оштрафованы

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За смену логотипа без согласования с Аудиовизуальным советом Азербайджана, органы медиа будут оштрафованы.

Как сообщает в четверг Trend, вопрос об этом отражен в изменениях к закону "О государственной службе", обсуждаемой на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменению, за изменение логотипа (эмблемы) редакции аудиовизуальных медиа без согласования с Аудиовизуальным советом, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов, юридические лица - от 800 до 1 000 манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости