За смену логотипа без согласования с АСА, органы медиа будут оштрафованы

БАКУ /Trend/ - За смену логотипа без согласования с Аудиовизуальным советом Азербайджана, органы медиа будут оштрафованы.

Как сообщает в четверг Trend, вопрос об этом отражен в изменениях к закону "О государственной службе", обсуждаемой на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменению, за изменение логотипа (эмблемы) редакции аудиовизуальных медиа без согласования с Аудиовизуальным советом, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов, юридические лица - от 800 до 1 000 манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)