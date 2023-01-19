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В НАНА выделено место для приема в докторантуру по специальности социология

Общество Материалы 19 января 2023 17:06 (UTC +04:00)
В НАНА выделено место для приема в докторантуру по специальности социология

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В этом году в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) было выделено место для приема в докторантуру по специальности социология.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент НАНА, член парламентского Комитета по науке и образованию Иса Габиббейли.

Он отметил, что одной из отстающих сфер в НАНА является социология, которая никогда не была в центре внимания.

"В стране очень мало ученых в области социологии. Нашему самому известному ученому в этой сфере 85 лет. А среднее поколение почти можно сосчитать по пальцам. Решением этой проблемы мы занимаемся уже несколько лет",- сказал Габиббейли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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