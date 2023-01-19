В НАНА выделено место для приема в докторантуру по специальности социология

БАКУ /Trend/ - В этом году в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) было выделено место для приема в докторантуру по специальности социология.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент НАНА, член парламентского Комитета по науке и образованию Иса Габиббейли.

Он отметил, что одной из отстающих сфер в НАНА является социология, которая никогда не была в центре внимания.

"В стране очень мало ученых в области социологии. Нашему самому известному ученому в этой сфере 85 лет. А среднее поколение почти можно сосчитать по пальцам. Решением этой проблемы мы занимаемся уже несколько лет",- сказал Габиббейли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)