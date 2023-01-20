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Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)

Общество Материалы 20 января 2023 12:17 (UTC +04:00)
Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)

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ШУША / Trend/ - Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов трагедии 20 Января минутой молчания.

Об этом сообщает в пятницу сотрудник Trend, командированный в Шушу.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже сороковой день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

Также отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в результате военной агрессии против Азербайджана со стороны подразделений Советской Армии, сил специального назначения, а также контингента внутренних войск в Баку, Сумгаите, Ленкорани и Нефтчале были совершены массовые убийства мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков.

В результате военной агрессии оккупационных сил 149 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести. Советская армия, которая была направлена в страну с целью насильственного подавления массовых выступлений азербайджанского народа и национально-освободительного движения начатых в ответ на дискриминационную политику руководства СССР в отношении азербайджанского народа, депортацию сотен тысяч азербайджанцев с их исторических земель на территориях нынешней Армении и необоснованные территориальные претензии Армении на Карабах, грубо нарушив международное право и Конституцию, совершила беспрецедентную расправу над гражданским населением.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)
Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)
Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)
Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)
Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)
Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)
Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)
Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)
Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)
Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)
Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)
Участники акции протеста на Лачинской дороге почтили память шехидов 20 Января минутой молчания (ФОТО)
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