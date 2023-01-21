В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, вылечились 68 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 24 случая заражения коронавирусом, 68 человек вылечились, один - скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 237 человек вылечились, 10 068 – скончались, число активных больных составляет 333.

За последние сутки в стране проведены 1 068 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 469 502.

(Перевод: Нубар Кулузаде)