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В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, вылечились 68 человек

Общество Материалы 21 января 2023 17:21 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, вылечились 68 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 24 случая заражения коронавирусом, 68 человек вылечились, один - скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 237 человек вылечились, 10 068 – скончались, число активных больных составляет 333.

За последние сутки в стране проведены 1 068 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 469 502.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, вылечились 68 человек
В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, вылечились 68 человек
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