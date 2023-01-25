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В Азербайджане выявлены еще 42 случая заражения коронавирусом, вылечился 71 человек

Общество Материалы 25 января 2023 20:32 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 42 случая заражения коронавирусом, вылечился 71 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 42 случая заражения коронавирусом, 71 человек вылечился, 2 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 780 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 459 человек вылечились, 10 077 – скончались, число активных больных составляет 244.

За последние сутки в стране проведены 2 294 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 477 729.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлены еще 42 случая заражения коронавирусом, вылечился 71 человек
В Азербайджане выявлены еще 42 случая заражения коронавирусом, вылечился 71 человек
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