В Азербайджане за взятки арестованы сотрудники таможни

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре совместно с Государственным таможенным комитетом, были выявлены незаконные действия сотрудников таможни, получавших взятки.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, были установлены серьезные подозрения в получении сотрудником отдела таможенной оценки и управления рисками Главного таможенного управления по подакцизным товарам Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахином Искандеровым взятки в обмен на снижение пошлин и других расходов, подлежащих уплате за ввезенные в страну автомобили.

Кроме того, были установлены обоснованные подозрения, что Джавид Мамедов, сотрудник Ширванского таможенного поста Северного территориального главного таможенного управления, получил взятку в обмен на проведение поверхностных и быстрых досмотровых мероприятий на посту.

Кроме того, были выявлены серьезные подозрения в том, что Джавид Мамедов неоднократно получал взятки от граждан в обмен на оказание содействия в незаконном перемещении денежных средств в Российскую Федерацию в крупных размерах без их декларирования.

По указанным фактам в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждены уголовные дела.

Шахину Искандерову и Джавиду Мамедову были предъявлены обвинения по статьям 311.2 (получение взятки) и 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса АР, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовным делам продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)