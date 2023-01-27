СГБ Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с терактом в посольстве страны в Иране (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт СГБ.

В сообщении отмечается, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

"Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности Аскеров Орхан Ризван оглу, ранены двое охранников посольства. Работникам посольства удалось обезвредить террориста. В связи с терактом в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 120.2.1, 12.2, 120.2.4, 12.2, 120.2.11, 12.2, 29, 120.2.7, 12.3, 214.2.1, 12.3, 214.2.3 и 12.2, 228.2.1 Уголовного кодекса. В настоящее время ведется расследование инцидента. В соответствующие органы Исламской Республики Иран направлено обращение касательно решения необходимых вопросов, связанных с расследованием.

Будет обеспечено полное и всестороннее расследование всех обстоятельств, связанных с террористическими действиями, совершенными против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)