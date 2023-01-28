Изменился состав коллегии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в постановление Кабинета министров о составе коллегии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Как сообщили в субботу Trend в Кабинете министров, согласно изменениям, подписанным премьер-министром Али Асадовым, число членов коллегии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана увеличено с 13 до 15.
Состав коллегии следующий:
Заместители министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики
Руководитель аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Заведующий отделом экологической политики Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Заведующий отделом права и человеческих ресурсов Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Заведующий отделом международного сотрудничества Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Заведующий финансовым и экономическим отделом Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Заведующий отделом по окружающей среде и управлению природными ресурсами Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Начальник Национальной службы гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Начальник Государственной службы экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Начальник Службы охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Начальник Службы развития лесов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.
(Перевод: Фидан Мустафаева)