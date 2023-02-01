Первым бронирователям квартир уже разосланы sms-уведомления – Минтруда

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана начало рассылку sms-уведомлений лицам, первыми забронировавшими квартиры, продажа которых осуществлялась в онлайн-порядке через портал ms.sosial.gov.az.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, в уведомлениях, отправленных подведомственным Агентством социальных услуг, этим лицам предлагается провести осмотр забронированных ими квартир (с указанием наименования, адреса жилого комплекса, в котором расположена квартира, дня, часа проведения осмотра).

Если после проведения осмотра гражданин подтвердит свое желание приобрести квартиру, с этим лицом будет подписан акт, в котором ему будет сообщено о дне и месте оформления сделки.

Если первый забронировавший квартиру откажется от покупки квартиры, право на покупку квартиры переходит к другому человеку, который ее забронировал (одну квартиру могут забронировать 3 человека).

Человек, который первым забронировал не одну, а две и более квартиры, должен последовательно оформить покупку этих квартир.

Напомним, что 1662 квартиры, выставленные на продажу, расположены в новых жилых домах в поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы города Баку, а также в Абшеронском и Самухском районах, большая часть квартир уже забронирована.

Квартиры, каждая из которых имеет выписку и полностью отремонтирована, не используются, их также можно приобрести по ипотечному кредиту, обратившись в банки.

Продажа квартир через портал продлится до 1 июля текущего года.