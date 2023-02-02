Председатель Правления ЗАО «AzerGold» встретился с победителем второго конкурса Yüksəliş (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов в рамках программы наставничества встретился с одним из победителей второго конкурса “Yüksəliş” («Восхождение») Али Ахмедовым.

Поздравив участника программы наставничества с победой во втором конкурсе «Восхождение», Закир Ибрагимов отметил, что ему будет оказана необходимая поддержка для привлечения к практической деятельности и повышения опыта в области управления. Как один из руководителей проекта, председатель правления ЗАО «AzerGold» подчеркнул, что на основе годичного индивидуального плана развития он будет тесно сотрудничать с победителем конкурса, делиться с ним своим опытом и, таким образом, помогать ему раскрыть свой потенциал.

Напомнив, что впервые в 2021 году в качестве одного из управленческих руководителей проекта он начал реализацию программы наставничества с победителем 1-го конкурса «Восхождение» Назимом Новрузовым, Закир Ибрагимов отметил, что за прошедший период с ним было налажено достаточно продуктивное сотрудничество в области планирования карьеры, эффективного управления, этических принципов и профессиональных стандартов, антикризисного менеджмента. Председатель Правления выразил уверенность в налаживании эффективного сотрудничества и с победителем второго конкурса «Восхождение».

Председатель правления ЗАО подчеркнул, что в соответствии с государственной молодежной политикой, основа которой была заложена Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжающейся его достойным преемником господином Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня в государственном управлении предпочтение отдается молодежи, делается справедливый выбор в связи с доверием ей важных обязанностей. Было отмечено, что именно в соответствии с этой политикой конкурс «Возрождение», учрежденный главой государства, имеет важное значение для выявления перспективных молодых людей с высоким уровнем управленческих навыков и интеллектуального уровня, принятия серьезных шагов в направлении их личностного развития, дальнейшего обогащения национального кадрового резерва.

Победитель конкурса Али Ахмедов выразил искреннюю благодарность за условия, созданные для его саморазвития благодаря изучению личного опыта председателя правления ЗАО «AzerGold» в рамках программы наставничества второго конкурса «Восхождение», и за теплый прием.

Напомним, что конкурс “Yüksəliş” («Восхождение») был учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019. В конкурсе участвуют граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 21 до 51 года, имеющие двухлетний опыт управления и высшее образование. Конкурс состоит из пяти этапов – регистрации, онлайн-отбора, очной встречи, полуфинального и финального стадий. Победители конкурса получают индивидуальный план развития на 1 год от наставников (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на саморазвитие в размере 20 000 манатов каждый.

Отметим, что 20 декабря 2022 года Президент Азербайджанской Республики подписал Распоряжение о проведении очередного, третьего по счету конкурса «Восхождение».