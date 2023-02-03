Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

БАКУ/Trend/ - В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией, возглавляемой председателем Федерации ассоциаций женского здоровья Турции, профессором Гюркан Унджу.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, выразив удовлетворение встречей с гостями, министр Теймур Мусаев отметил, что сотрудничество между нашими странами, как и во всех сферах, является образцовым и в области здравоохранения и медицинской науки: "Установление официальных отношений между министерствами здравоохранений приходится на первые годы независимости современной Азербайджанской Республики. Правовая база сотрудничества сформирована на основе "Протокола о двустороннем сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки", подписанного между министерствами 9 февраля 1994 года. Впоследствии отношения были подняты на более высокий уровень и продолжены в рамках "Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки".

В своем выступлении министр подчеркнул, что здоровье детей в Азербайджане является приоритетным вопросом: "В нашей стране принимаются последовательные и устойчивые меры по охране здоровья детей. Начиная с 2006 года здоровье матери и детей стало одним из приоритетов здравоохранения. По сей день последовательно было принято несколько государственных программ и законодательных актов в этой области".

Министр здравоохранения также напомнил о прошедшем в октябре прошлого года в Стамбуле Всемирном тюркском медицинском конгрессе: "В рамках конгресса мы обсудили некоторые важные вопросы с министрами здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ). Делегация Министерства здравоохранения Азербайджана выдвинула несколько важных предложений. Одним из них является создание единых стандартов медицинского образования стран ОТГ, и эти предложения были положительно оценены министрами здравоохранения стран-членов организации".

В завершение Теймур Мусаев отметил, что ведомство заинтересовано выйти на новый уровень сотрудничества с Федерацией ассоциаций женского здоровья Турции.

Выразив признательность за теплый прием, профессор Гюркан Унджу отметил, что организованный в Баку "Конгресс азербайджано-турецких ассоциаций женского здоровья" внесет большой вклад в дальнейшее сотрудничество.

В конце встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества.