У юных азербайджанских гимнасток большой потенциал - Катрин Тасева

БАКУ /Trend/ - У юных азербайджанских гимнасток большой потенциал.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала журналистам известная болгарская гимнастка, серебряный призер Чемпионата мира по художественной гимнастике Катрин Тасева, приглашенная в Баку для проведения мастер-класса для юных азербайджанских граций.

"В ходе мастер-класса я старалась поделиться своими знаниями, навыками и опытом. Надеюсь, что наши занятия будут полезны для юных граций и внесут вклад в развитие их способностей. Очень рада визиту в Баку и возможности провести здесь занятие. Выражаю признательность Федерации гимнастики Азербайджана за это приглашение", - подчеркнула Тасева.

Болгарская гимнастка отметила высокий уровень подготовки членов сборной Азербайджана по художественной гимнастике.

"Мне очень нравится, как выступают члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике. Отмечу, что с ними работают сильные хореографы и тренера", - сказала она.

Говоря о международных соревнованиях по художественной гимнастике, организованных в Баку, Катрин Тасева отметила, что они всегда проходят на высоком уровне.

"Организация всегда прекрасная. На соревнованиях, в которых я участвовала в Баку, ощущала себя комфортно, как дома", - добавила она.