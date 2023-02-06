Перед строительством в Баку следует изучить сейсмосостояние местности – Гурбан Етирмишли

БАКУ /Trend/ - Прежде чем строить здания в Баку, необходимо изучить сейсмологическое состояние местности.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что если в Баку стоят бок о бок два здания, одно из них устойчиво к землетрясениям силой 8 баллов, другое - в 9 баллов: "Нельзя строить здания только на основе карты закладки микрорайона. С этими картами нельзя работать в сейсмоактивных районах. В этом процессе следует прежде оценивать сейсмическую ситуацию".

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.