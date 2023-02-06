С 2019 года строительные компании не обращаются за сейсмокартой - Гурбан Етирмишли

БАКУ /Trend/ - С 2019 года строительные компании в Баку не обращаются в Республиканский центр сейсмологической службы по поводу сейсмологической карты местности, где будет проводиться строительство.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

"Если до 2019 года в Центр поступали такие обращения, то в последующий период их не поступало", - сказал Етирмишли.

Напомним, что сегодня в Турции произошло землетрясение силой 7,7 балла. На данный момент сообщается о 912 погибших, 2383 человека получили ранения. В результате землетрясения пострадали 5 385 человек, из-под завалов спасены 2318 человек.