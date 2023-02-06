БАКУ/Trend/ - В связи с землетрясением, произошедшим 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше и прилегающих областях, в посольстве Азербайджана в Турции создан оперативный штаб, который занимается выявлением граждан Азербайджана, пострадавших от землетрясения. Он находится в постоянном взаимодействии с оперативными штабами, созданными в генеральных консульствах Азербайджана в Стамбуле и Карсе.

Об этом в понедельник Trend сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Было отмечено, что посольство поддерживает постоянную оперативную связь с Министерством внутренних дел Турецкой Республики, AFAD, другими государственными структурами, а также с прибывшей на помощь Турции делегацией Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

На номера горячей линии посольства поступают обращения граждан Азербайджана и их родственников, проживающих и временно находящихся в Турции. Для каждого региона, где произошло землетрясение, выделяется 1 сотрудник посольства, и все заявки систематизируются. Посольство изучает всю поступившую и полученную информацию. Есть определенные данные о гражданах, получивших травмы и чьи дома пришли в негодность. Когда количество жертв будет определено, будет предоставлена подробная информация.

Пострадавших граждан Азербайджана или лиц, у которых есть какая-либо информация о наших гражданах просим связаться с посольством по горячей линии +90 535 577 61 68.

(Перевод Фидан Мустафаева)