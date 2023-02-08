В Шуше обледенели дороги, движение ограничено (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Снег, выпавший в ночь с 7 на 8 февраля, затруднил движение транспортных средств в городе Шуша.

Как сообщает корреспондент Trend, командированный в Шушу, понижение температуры в ночное время суток привело к обледенению горных дорог, движение по внутригородским и горным дорогам ограничено.

В настоящее время для очистки дорог от снега задействована специальная техника.

Отметим, что по данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов на 8 февраля, на территории страны наблюдается дождливая погода, в горных и предгорных районах выпал снег, местами интенсивный.

Высота снежного покрова составила 45 см в Гахе, 32 см - в Агдере (Ордубад), 14 см - в Шахдаге, 12 см - в Халтане, 10 см - в Гёйгёле, Гедабеке, 8 см - в Грызе, Дашкесане, 7 см - в Алтыагадже, 6 см - в Огузе, 16 см - в Шеки, 3 см - в Шахбузе, 1 см - в Габале, Загатале, Гобустане.

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