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Водительские удостоверения граждан Азербайджана будут признаваться в ОАЭ

Общество Материалы 8 февраля 2023 15:56 (UTC +04:00)
Водительские удостоверения граждан Азербайджана будут признаваться в ОАЭ

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству был вынесен на обсуждение Меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает в среду Trend, Меморандум о взаимопонимании был подписан 16 ноября 2022 года в Абу-Даби.

Реализацию положений данного документа будут осуществлять Главное управление Государственной дорожной полиции от имени министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и Федеральное управление по выдаче водительских прав на транспортные средства от имени министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов.

Настоящий меморандум о взаимопонимании вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, подтверждающего завершение всех внутригосударственных процедур.

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